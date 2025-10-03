TOKİ'nin Kiralık Sosyal Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: Kiralar Ne Kadar Olacak?

İstanbul’da TOKİ’nin hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Proje kapsamında daireler piyasa fiyatlarının altında kiralanacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda duyurduğu "Kiralık Sosyal Konut Projesi" nin detayları belli oldu. İstanbul’da hayata geçirilecek proje kapsamında inşa edilecek daireler, piyasa fiyatlarının altında kiralanacak ve yalnızca belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar yararlanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek projeyle, İstanbul’daki yüksek kira artışlarının önüne geçilmesi ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla konuta erişmesi hedefleniyor.

500 BİN KONUTLUK DEV PROJE

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. İstanbul’da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiraya verilecek daireler için de kontenjan ayrılacak. TOKİ koordinasyonunda kurulacak sistemle, devletin ev sahibi olacağı yeni bir model devreye girecek.

TOKİ'nin Kiralık Sosyal Konut Projesinin Detayları Belli Oldu: Kiralar Ne Kadar Olacak? - Resim : 1
TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin detayları belli oldu.

KİRALAR NE KADAR OLACAK?

Daireler piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacak ve konutlardan yalnızca şartları taşıyan vatandaşlar yararlanabilecek. TOKİ, bu dairelerin hangi süreyle kiralanacağını duyuracak. Başvuruların ardından hak sahipleri, tıpkı TOKİ’nin konut satışlarında olduğu gibi kura yöntemiyle belirlenecek. Kurada adı çıkan vatandaşlar, sözleşme imzalayarak kiracı olacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK

Deprem riski taşıyan İstanbul’da kentsel dönüşüm ve "Yarısı Bizden Kampanyası" ile yürütülen çalışmalara ek olarak bu proje, hem uygun fiyatlı kiralık konut sağlayacak hem de şehirdeki konut talebine cevap verecek.

