14 Ay Sonra Bir İlk! Herkes Ters Köşe Oldu, Piyasalar Tedirgin! 'İşler Yolunda Gitmiyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜİK verilerine göre eylülde enflasyon yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Bu oran, AA Finans’ın yüzde 2,47’lik beklenti anketinin üzerinde, ENAG’ın açıkladığı yüzde 3,79’un ise biraz altında kaldı. TÜİK ve ENAG arasındaki makasın daralması dikkat çekerken, 14 aydır düşüşte olan enflasyonun bu ay yeniden yükselmesi ekonomi çevrelerinde endişe yarattı.

FAİZ İNDİRİMİNE ARA MI VERİLECEK?

Başkan Fatih Karahan’ın "Oto pilottayız değil" mesajı da faiz indirim beklentilerinin azalmasına neden oldu.

Merkez Bankası, 11 Eylül’deki toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5’e çekmişti. Ancak enflasyondaki yukarı yönlü sürpriz sonrası 23 Ekim’de yapılacak toplantıda farklı bir karar çıkabileceği konuşuluyor. Başkan Fatih Karahan’ın "Oto pilottayız değil" mesajı da faiz indirim beklentilerinin azalmasına neden oldu.

2026 HEDEFİ TEHLİKEDE

Ekonomist İris Cibre, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2026 yılı için yüzde 16 enflasyon hedefine ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu belirterek, “ÖTV ve YDO kaynaklı zamlar, ücret artışları ve kira kontratları derken 2026 hedefi de suya düştü. Yılın büyük kısmı ‘faiz indirimi gelir mi, gelmez mi’ tartışmalarıyla geçecek” değerlendirmesini yaptı.

"İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR"

Ekonomist Hayri Kozanoğlu, "Dezenflasyon programında işler yolunda gitmiyor" dedi.

Ekonomist Hayri Kozanoğlu ise enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine dikkat çekerek, “Eylül enflasyonu yüzde 3,23 gibi yüksek çıktı. Eğitim, gıda ve giyim harcamaları fiyatları yukarı çekti. 2025 sonu için yüzde 30’un altı hedefi artık mümkün görünmüyor. Dezenflasyon programında işler yolunda gitmiyor” ifadelerini kullandı.

"FAİZ İNDİRİM İHTİMALİ AZALDI"

SZC TV’ye konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da Başkan Karahan’ın New York’ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde şahin bir tutum sergilediğini belirterek, “Bu durum faiz indirim ihtimalini azaltıyor. Merkez Bankası 23 Ekim’de pas geçebilir, hatta faiz artırabilir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi