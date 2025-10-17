Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor! Fazla Mesai Ücretleri Belli Oldu

Devlet memurlarının 12 lira 80 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda 16 lira 55 kuruşa yükseltilecek. İşte bölüm bölüm memurların alacağı fazla mesai ücretleri ve detayları...

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden detaylar ortaya çıktı. Buna göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 29,3 artacak. 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.

ŞOFÖRLER İÇİN DÜZENLEME

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

450 SAATİ GEÇMEMEK ÜZERE...

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

KYK VE ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, yaptıkları fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 16 lira 55 kuruş ek ödeme verilecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 28 lira 20 kuruş ödenecek.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 715 liradan 925 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 686 liradan 900 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 890 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 850 lira ödenecek.

Kaynak: AA

