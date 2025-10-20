Ev Alan mı Kazandı, Altın Biriktiren mi? Son 10 Yılın Tablosu Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konut fiyatları ve altın rekor üstüne rekor kırarken yatırımcıların aklındaki soru değişmedi: “Ev almak için altın satılır mı?” Son 10 yıla ait veriler bu soruya net bir yanıt veriyor. 2016’da 1 metrekare konut 18,75 gram altına denk gelirken, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla bu oran 6,98 grama kadar düştü. Yani 10 yılda altın, konuttan daha yüksek getiri sağladı.

ALTIN, KONUTU GERİDE BIRAKTI

Türkiye genelinde konut fiyatları son 10 yılda yüzde 1531 arttı. Ancak aynı dönemde gram altın yüzde 4281 yükseliş gösterdi. Veriler, 2016’dan bu yana altın yatırımcısının çok daha fazla kazanç elde ettiğini ortaya koydu.

Altın mı kazandırdı, konut mu? 10 yılın rakamları yatırımcıyı şaşırttı.

Konut fiyatlarındaki artış, yüksek enflasyon ve faiz oranlarına rağmen hız kesmezken; altındaki tarihi yükseliş, yatırım tercihlerini yeniden şekillendirdi.

YÜKSEK FAİZE RAĞMEN KONUTA TALEP SÜRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Eylül 2025’te 150 bin 657 konut satıldı. Bu rakam, eylül ayı bazında tarihi rekor anlamına geliyor.

Yılın ilk dokuz ayında ise konut satışları yüzde 19,2 artarak 1 milyon 129 bine ulaştı. Bu, 2020’den sonraki en yüksek Ocak-Eylül dönemi olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, yüksek faiz oranlarına rağmen satışların devam ettiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bunun sebebi, yastık altındaki altın birikimlerinin konuta yönelmesi.

Birçok kuyumcu ve gayrimenkul danışmanı, “Altın fiyatı son bir yılda yüzde 100’e yakın arttı. Buna karşılık konut fiyatları reel olarak geriledi. Bu nedenle yatırımcılar altın bozdurup ev almaya başladı” değerlendirmesinde bulunuyor.

2016’da 1 metrekare konut almak için 18 gramdan fazla altın gerekirken, bugün aynı metrekare yalnızca 7 gram altına denk geliyor.

GRAM ALTINLA EV ALMA DENGESİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine göre:

2016’da 1 m² konut = 18,75 gram altın

2020’de 1 m² konut = 7,87 gram altın

2025’te (17 Ekim itibarıyla) 1 m² konut = 6,98 gram altın

Yani 10 yılda altın, konut karşısında alım gücünü 3 kattan fazla artırdı.

EN DÜŞÜK SEVİYE 2021’DE

Verilere göre, son 10 yılda altın bazında konut fiyatının en düşük seviyesi 2021 yılında 6,24 gram olarak kaydedildi. 2025’te bu oran 6,98 gramla son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi oldu.

Bu tablo, altın fiyatlarının yükselişinin konut karşısında yatırımcıya daha fazla kazanç sağladığını açıkça ortaya koyuyor.

