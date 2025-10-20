Trafik Cezalarında Milyonlarca Sürücüyü Etkileyecek Düzenleme: AKP Düğmeye Bastı! Artık Tamamen Kaldırılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trafikte Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) üzerinden kesilen cezaların yüzde 30’unun belediyelere aktarılmasına yönelik yeni bir düzenleme gündemde. AKP, bazı yerel yönetimlerin bu sistemi gelir kapısı haline getirmesinin önüne geçmek için kanuni değişiklik hazırlığında. Yeni dönemle birlikte bu yüzde 30'luk gelir ya sınırlandırılacak ya da tamamen kaldırılacak. İşte detaylar...

YA SINIRLAMA GELECEK YA DA KALDIRILACAK

Mevcut yasalara göre EDS’den kesilen trafik cezalarının yüzde 30’u, sistemin kurulumu ve işletilmesi gerekçesiyle yerel yönetimlere aktarılıyor. Ancak bazı ilçelerde bu payın belediyelere önemli bir gelir kapısı haline geldiği belirtildi. AKP kaynaklarına göre, yeni dönemde bu yüzde 30’luk oran ya sınırlandırılacak ya da tamamen kaldırılacak.

EDS gelir paylaşımında değişiklik! Artık ya sınır geliyor ya da tamamen kaldırılıyor.

“2026’DA DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta AKP milletvekillerine yaptığı bilgilendirmede, “2026’da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS’lerde değişiklik yapacağız. Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bütçe geliri haline getirmesi rahatsızlık yaratıyor. Bu duruma son vereceğiz.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca, sistemin asıl amacının trafik güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, EDS’lerin mali çıkar aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

TEDES SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Sabah gazetesinin haberine göre, Karayolları Trafik Kanunu’nda 2015 yılında yapılan değişiklikle hayata geçirilen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) uygulamasında da kapsamlı bir revizyon planlanıyor. Mevcut düzenlemeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TEDES sistemi kapsamında kesilen cezaların yüzde 30’u belediye bütçelerine, kurulum ve bakım gideri olarak aktarılıyor.

Belediyelerin ve özel şirketlerin EDS gelirlerinden pay almasının önüne geçilmesi, sistemin tamamen devlet kontrolüne geçirilmesi hedefleniyor.

TAŞERON ŞİRKETLERE DE PAY GİDİYOR

Yürürlükteki sistemde, EDS kurulumunu yapan özel şirketler de hizmet bedeli adı altında cezaların yüzde 15’ine kadar pay alıyor. 200 metre gibi kısa mesafelerde bile hız limitlerinin ani değişmesine neden olan bu uygulama, sürücülerden sık sık tepki görüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, belediyelerin ve özel şirketlerin EDS gelirlerinden pay almasının önüne geçilmesi, sistemin tamamen devlet kontrolüne geçirilmesi hedefleniyor.

AMAÇ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTTIRMAK

AKP kurmaylarına göre yapılacak düzenleme, EDS’nin amacını gelir kapısı olmaktan çıkarıp yalnızca trafik güvenliğini sağlama işlevine dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece, uygulamadan elde edilen gelir değil, sürücü güvenliği ve kaza oranlarının düşürülmesi esas alınacak.

Kaynak: Sabah