Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başladı: Hız Limitleri Değişti, Levhalar Tek Tek Söküldü

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle başlatılan yeni düzenleme kapsamında Türkiye genelinde 20 bine yakın trafik levhası kaldırıldı. Yüzlerce noktada hız limitleri yeniden belirlendi, karışıklığa neden olan tabelalar temizlendi. Düzenleme ile sürücüler için daha sade, net ve güvenli bir yol ağı oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye genelinde trafik düzenlemelerinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle başlatılan çalışmanın ardından, 20 bine yakın trafik levhası söküldü, yüzlerce noktada hız sınırları yeniden düzenlendi. Özellikle Karadeniz güzergahında, sürücüler arasında kafa karışıklığına neden olan hız levhaları kaldırılarak yollar sadeleştirildi.

YOLLARDA SADELEŞTİRME DÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, radar, kamera ve gereksiz trafik işaretleriyle dolu birçok bölge yeniden planlandı. Sürücülerin hız sınırını birden düşüren ya da belirsiz hale getiren levhalar temizlenirken, yollar daha net ve anlaşılır hale getirildi.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Bazı bölgelerde hız limitleri 82 kilometreden 110 kilometreye çıkarıldı. Çerkes’te yoğun yerleşim nedeniyle hız sınırı aynı kalırken, Atkaracalar’da yeni limit 110 km/s olarak belirlendi. Yol kenarındaki birkaç ev bulunan yerleşim yerleri için tanımlı hız sınırı bölgeleri ise tamamen iptal edildi.

OSMANCIK’TA RADAR YOĞUNLUĞU AZALTILDI

Sürücülerin yıllardır şikayet ettiği Osmancık güzergahı da sadeleştirilen bölgeler arasında yer aldı. Daha önce onlarca radar, kamera ve hız levhasıyla dolu olan bölgede, birçok levha kaldırıldı, yaya geçitleri düzenlendi. Yerleşim içi hız sınırı 70 km/s olarak korunurken, 82 km/s olan kısıtlamalar kaldırıldı.

AMAÇ NET VE GÜVENLİ TRAFİK

15 Ağustos 2024 tarihli “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” genelgesiyle başlayan düzenleme, ülke genelinde sade, anlaşılır ve güvenli bir trafik sistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda farklılık gösteren hız limitleri tek standarda çekildi, sürücünün dikkatini dağıtan unsurlar ortadan kaldırıldı.

NTV

