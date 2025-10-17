Parasını Bankada Tutanlar Dikkat! 23 Ekim’de Tüm Dengeler Değişecek: Paranız Bir Anda Buhar Olabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca kişi bankalar tarafından uygulanan mevduat faiz oranlarını sorgulamakta. Bu süreçte 23 Ekim’de açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla beklenirken bankalardan güncel oranlar aktarılmaya başlandı. Piyasa beklentisine göre TCMB 100-150 baz puanlık bir indirime gidecek.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede yüzde 47.5, 3 aya kadar vadede yüzde 49.82, 6 aya kadar vadede yüzde 44.53, 1 yıla kadar vadede yüzde 42.06, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 26.87 oldu. Değerli metallerdeki bu yükseliş mevduattan geri çekilmelere de neden oluyor.

Peki 100 bin TL’ye ne kadar faiz getirisi oluyor? 100 bin lirasını 1 aylık mevduatta değerlendirmek isteyen bir mevduat sahibinin faiz getirisi net olarak 3266 lira oluyor. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 17,50, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj vergisi alınıyor. Stopaj vergisi elde edilen faiz geliri üzerinden alınıyor.

En Yüksek Mevduat Faiz Oranları ve Getirileri:

650.000 TL - 32 Günlük Vade

Fibabanka:

Faiz Oranı: %47Vade Sonu Tutar: 672.766,03 TLNet Kazanç: 22.766,03 TL

ON Plus:

Faiz Oranı: %47Vade Sonu Tutar: 672.766,03 TLNet Kazanç: 22.766,03 TL

Odea Bank:

Faiz Oranı: %46Vade Sonu Tutar: 672.281,64 TLNet Kazanç: 22.281,64 TL

ING:

Faiz Oranı: %46Vade Sonu Tutar: 672.281,64 TLNet Kazanç: 22.281,64 TL

Denizbank:

Faiz Oranı: %43,5Vade Sonu Tutar: 671.070,68 TLNet Kazanç: 21.070,68 TL

Garanti BBVA:

Faiz Oranı: %42,5Vade Sonu Tutar: 670.586,3 TLNet Kazanç: 20.586,3 TL

Enpara:

Faiz Oranı: %39Vade Sonu Tutar: 668.890,96 TLNet Kazanç: 18.890,96 TL

Ekim 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantı sonrasında politika faizi kararı saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.

Söz konusu toplantı, yılın son çeyreğine girilirken enflasyon verilerindeki artış ve küresel faiz trendlerinin yavaşlaması nedeniyle yatırımcılar açısından ayrı bir önem taşıyor.

