Dünya Devlerine Ceza Yağdı! Çalışan Anlaşmaları Rekabeti Bozdu

Rekabet Kurulu, aralarında dünya çapında tanınan ilaç firmalarının da bulunduğu 17 şirkete toplam 237 milyon 126 bin lira idari para cezası kesti. Soruşturma kapsamında şirketlerin, rekabeti engelleyen “çalışan ayartmama anlaşmaları” yaptığı ve rekabete duyarlı bilgi paylaşımında bulunduğu tespit edildi.

17 ŞİRKETE CEZA YAĞDI

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma sonucunda AstraZeneca, Novartis, Pfizer, Sanofi, Amgen, Merck, Sanovel gibi ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinin de aralarında bulunduğu 17 teşebbüse ceza kesildi.

Toplamda 237 milyon 126 bin lira tutarındaki cezalar şu şekilde dağıldı:

Adeka 7 milyon TL, Amgen 4,5 milyon TL, Argis 639 bin TL, Arven 3 milyon TL, AstraZeneca 15 milyon TL, Berko 10,5 milyon TL, Farmatek 7 milyon TL, Helba 2 milyon TL, İlko 13 milyon TL, Merck 487 bin TL, Novartis Sağlık 19 milyon TL, Novo Nordisk Sağlık 19 milyon TL, Pfizer 20 milyon TL, Sanofi 12 milyon TL, Sanovel 79 milyon TL, Santa Farma 17 milyon TL ve Servier 8 milyon TL.

REKABETİ ENGELLEYEN ANLAŞMALAR

Kurulun açıklamasına göre, bazı firmalar birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik anlaşmalar yaparak emek piyasasındaki rekabeti bozdu. Diğer bazı firmalar ise çalışan maaşları ve yan hakları gibi konularda geleceğe dönük rekabete hassas bilgileri paylaşarak yasa ihlalinde bulundu.

REKABETİN KORUNMASI KANUNU İHLAL EDİLDİ

Soruşturma sonucunda söz konusu teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri belirlenirken, Kurul’un bu tür anlaşmalara karşı denetimlerini artıracağı öğrenildi.

Kaynak: AA