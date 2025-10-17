Üretimde Altın Yıl! Rekolte 20 Bin Tonu Zorluyor! Fiyatlar 5 Bin Lirayı Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yıl mevsim şartlarının elverişli gitmesiyle Muğla’da çam balı üretiminde rekor bekleniyor. Türkiye’de çam balının yüzde 86’sını tek başına karşılayan kentte, 4 milyon kovanda yapılan üretimle rekoltenin 20 bin tona ulaşması öngörülüyor. Arıcıların yüzünü güldüren verim, fiyatlara da yansıdı. Çam balının tenekesi 4 bin 500 ila 5 bin 300 lira arasında alıcı buluyor.

MUĞLA DÜNYA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92’sine ev sahipliği yapan Türkiye, bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Ülke üretiminin büyük bölümünü karşılayan Muğla’da, geçen yıl yaklaşık 15 bin ton bal elde edilmişti. Bu yıl ise uygun iklim koşulları sayesinde rekoltenin 20 bin tona ulaşması bekleniyor.

4 MİLYON KOVANDA ÜRETİM

Ağustos ile kasım ayları arasında gerçekleşen çam balı üretiminde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gezgin arıcılar Muğla’ya akın etti. Kentte, 3 milyonu gezgin arıcılara, 1 milyonu ise Muğlalı üreticilere ait olmak üzere toplam 4 milyon kovan bulunuyor. Üreticiler üç aylık süreçte üç kez sağım yapıyor.

GEZGİN ARICILAR GERİ DÖNDÜ

Son yıllarda orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkisiyle azalan gezgin arıcı sayısı, bu yıl yeniden artış gösterdi. Özellikle Marmaris, Milas ve Köyceğiz çevresinde zarar gören çam ormanlarının toparlanmasıyla, kente gelen üretici sayısı geçen yıla göre yüzde 100 arttı. Menteşe ilçesindeki Kıran bal ormanlarında yoğunluk dikkat çekti.

"BU YIL BAL BEREKETLİ"

Adana’dan her yıl ailesiyle Muğla’ya gelen üretici Mehmet Tilki, bu sezonun son yılların en verimli dönemi olduğunu söyledi. Tilki, “Bu sene erken gelen arıcılar çok güzel verim aldı. Geç gelenlerin bile yüzü güldü. Geçen yıla göre bal oranı oldukça yüksek. Bu yıl gelen arıcı sayısı da iki kat arttı” dedi.

Üretici Tilki, balın fiyatına da değinerek, “Tüccarlar tenekesini 4 bin 500 liradan, kooperatif ise 5 bin 300 liradan alıyor. Biz Adana Binboğa Kooperatifi’ne üyeyiz. Ortalama kovan başı 8-10 kilo bal aldık, bu da çok iyi bir rakam” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA