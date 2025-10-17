Bankalararası Kart Merkezi'nde Skandal Vurgun! Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddiasıyla operasyon düzenlendiği ortaya çıktı. Kurumda yapılan usulsüzlüklerin, TCMB’nin kendi iç denetimiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, Bankamız Başkanlık Makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır. Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, Bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir."

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

halktv.com.tr'nin aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamu zararı 100 milyon TL’yi aştı. Soruşturma kapsamında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Emrah Şener

İÇ DENETİM SONRASI BAŞLADI

Soruşturma, Merkez Bankası'nın 2 Ekim'de yaptığı iç denetim sonrası yapılan suç duyurusuyla başladı. Bilirkişi raporunda BKM’nin yürüttüğü iki büyük ihalede ciddi usulsüzlükler tespit edildiğine yer verildi. Rapora göre, “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “TROY için Yazılım Geliştirme” ihalelerinde maliyet komisyonu oluşturulmadı, teslimat yapılmadan bedel ödendi, bazı firmaların teklif vermesi engellendi.

Yetkili satıcı belgesi bulunmamasına rağmen ihalelerin Enarge adlı firmaya verildiği, ikinci ihalede yalnızca bu firmadan teklif alındığı ve toplam 66 milyon 224 bin TL bedelle işin Enarge’ye bırakıldığı öğrenildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BAĞLANTISI

Bilirkişi raporunda ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) ihalesiz şekilde 44 milyon 150 bin TL ödendiği ortaya çıktı. Fiyat teklifi alınmadan sözleşme imzalandığı, iş tamamlanmadan tüm meblağın ödendiği ve üç tedarikçiden teklif alınması kuralına uyulmadığı vurgulandı. Şener’in kardeşi İbrahim Şener’e 200 bin TL, Singapur’daki paravan bir şirkete ise 693 bin 236 euro aktarıldığı tespit edildi.

Raporda, projelerde görev alan Doç. Dr. Ali Coşkun ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci’nin de sorumluluğu bulunduğu belirtilmesine rağmen, savcılığın bu iki ismi dosyaya dahil etmediği kaydedildi.

Kaynak: halktv.com.tr