Yeni Ekonomi Paketinin Detayları Belli Oldu! Yeni Vergiler, Borçlanma, Prim...

Bir süredir gündemde olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak ekonomi paketine ilişkin detayları AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Meclis'te açıklama yapan Güler, doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacağını söyledi.

Prim teşvikleriyle alakalı konuşan Abdullah Güler, "İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEME

AKP'li Güler, "Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz. Durdurulan Bağ-kur ihya prim oranlarını yüzde 45 olarak belirlenmesini sağlayacağız. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarılacak" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler

CEZALARDA YÜZDE 25'TEN YÜZDE 100'E ARTIŞ

Teklifle, kayıt dışıyla mücadelenin güçlendirileceğini söyleyen Güler, "Mesken kira gelirlerine uygulanan istisna yeniden düzenleniyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle mesken kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. Konutlar hariç kiraya verilen malların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira geliri tespitinde gider gösterilmesine son veriliyor. Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan vergi cezası, kayıt dışılığı caydırmak amacıyla artırılacak. Mevcut düzenlemede yüzde 25 oranındaki bu ceza yüzde 100'e çıkarılacak" diye konuştu.

EMLAK VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Emlak vergisine ilişkin yapılacak düzenlemelere ilişkin ise Güler "Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Aynı mahalle içinde aynı ilçede farklı değerlendirmeler oluşturacak şekilde emlak vergisine esas olan arsa değerindeki artış oranı ve ikincisi değerden kaynaklı artış oranı. Bunun denge içinde oluşturulması lazım. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan hakkaniyetli artış oranı noktasında çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var. Çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

KUYUMCU, OTO GALERİCİ, EMLAKÇILARA VERGİ

AKP'li Güler, yeni vergilerin de yolda olduğunu duyurarak "Kuyumcular, galericiler, emlakçılar, akaryakıt bayilerinden belli limitte ücret ödemelerini arzu ediyoruz" dedi.

BES'TE YÜZDE 50'YE KADAR DESTEK

Başkan Güler'in açıklamasına göre kanun teklifi, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı (30) konusunda Cumhurbaşkanı'nı yüzde 50'ye kadar artırma veya sıfıra kadar indirme konusunda yetkili kılıyor.

ARAÇ ALIM-SATIMINA YENİ HARÇ

Araç alım-satımlarına da nisbi vergi getiriliyor. Güler "Sıfır araçlarının ilk tescil ve ikinci el otomobillerin noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 nisbi noter harcı getirmiş bulunuyoruz" dedi.

