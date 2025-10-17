Bir Dönemin Vergi Rekortmeniydi! 67 Yıllık Devrin Sonu: Türk Devi Resmen İflas Etti

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri darboğaza sokmaya devam ediyor. Son olarak Bursa merkezli Karataş Grup'a bağlı bazı şirketler, mahkeme kararıyla resmen iflas etti. Demir-çelik alanında faaliyet gösteren ve Gemlik’in vergi rekortmenleri arasında yer alan şirket, konkordato sürecinden çıkmayarak iflas etmek zorunda kaldı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararınca, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Depolama ve Lojistik A.Ş., Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş. hakkında verilen konkordato taleplerini reddetti. Alınan karar sonrası şirketlerin iflası kesinleşmiş oldu.

MAHKEMEDEN ‘İFLAS’ KARARI ÇIKTI

Kararda, şirketlerden Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” durumda olduğu belirtilerek 15 Ekim 2025 itibarıyla iflaslarına hükmedildi. Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.

67 yıllık Türk devi iflas etti

Temelleri 1958 yılında Ziver Karataş tarafından atılan Karataş Grup, yıllar içinde Karataş Demir Çelik, Karataş Sac Boru, Karataş Çelik Servis Merkezi, Karataş Depolama ve Lojistik, Karataş Makine İmalat gibi birçok alt şirketle büyüyerek sektörde önemli bir konuma ulaşmıştı. Şirket, özellikle Borusan Grubu ile uzun yıllardır yürüttüğü iş ortaklıklarıyla tanınıyordu. Borusan Mannesmann Boru, Borçelik ve Kerim Çelik gibi dev sanayi firmalarının tedarikçisi olan grup, son yıllarda Tosyalı Holding, Yücel Boru, Yıldız Demirçelik ve MMK gibi firmalarla da çalışıyordu.

Gemlik’te 31 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde faaliyet gösteren Karataş Grup Şirketleri, uzun yıllar ilçenin vergi rekortmenleri arasında yer aldı. Ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar” ödül törenlerinde 2018–2022 yılları arasında “Çevre Sektör Lideri” ödülünü üst üste beş kez kazandı.

