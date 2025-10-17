Kripto Paralarda Kan kaybı Sürüyor: Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Darbe

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi küresel piyasalarda deprem etkisi yaratıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ticaret savaşının içindeyiz” açıklaması sonrası kripto paralara darbe vurdu. Bitcoin'in 106.000 dolar seviyesinin altına inmesiyle tetiklenen tasfiyeler, 24 saatte 1.2 milyar dolara ulaştı. Ortaya çıkan rakam sonrası lider kripto para birimi Bitcoin son 4 ayın dibini gördü.

Kripto para piyasasında akaldıraç kullanan yatırımcılar büyük bir darbe yaşadı. Bitcoin, 106.000 dolar seviyesinin altına düşmesiyle son 4 ayın dibini gördü. Yaşanan düşüş sonrası tetiklenen likidasyonlar (tasfiye) son 24 saatte 1.2 milyar doları aşan bir kayba neden oldu

BITCOIN SON 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Bitcoin yazım itibarıyla 105.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum ise 3.700 dolara geriledi.

Bitcoin'de sert düşüşlerin hakim olduğu görülüyor. Bitcoin, 109 bin 182 dolarda yüzde 5'ye yakın düşüş yaşayarak, bugün 11.45'te 104 bin 455 dolar sevisine geriledi.

DÜŞÜŞLER NEDEN OLUYOR?

Yaşanan kaybın büyük bölümünü, fiyatların yükseleceğini öngören uzun pozisyonlar oluşturdu. Toplam tasfiyelerin neredeyse yüzde 79’u bu yöndeydi ve 307 binden fazla hesap etkilendi. En büyük darbe, Hyperliquid borsasında 20.4 milyon dolarlık bir ETH uzun pozisyonunda yaşandı.

En çok kayba uğrayan varlıklar ise şöyle sıralandı:

• Bitcoin (BTC): 344 milyon dolar
• Ether (ETH): 201 milyon dolar
• Solana (SOL): 97 milyon dolar

