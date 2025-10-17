Ve Arda Güler Yılın İmzasını Atıyor! Real Madrid'den Dev Hamle: Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle adeta yeniden parladı. Performansıyla göz dolduran milli yıldız için radikal bir karar alındı.

REAL MADRID’DEN ARDA GÜLER KARARI

Genç oyuncu, ortaya koyduğu performans sonrası Avrupa'nın diğer devlerini de peşine takmayı başardı. Real Madrid yönetimi, milli futbolcunun performansı ve gösterilen ilgi sonrası beklenen hamleyi yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid kararını verdi

İSPANYOL BASINI RESMEN DUYURDU: YILIN İMZASINI ATIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid, Arda Güler'in maaşına ciddi oranda bir zam yapacak. Yönetimin, Güler’in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, bu konuda ilk adımı attığı aktarıldı. Haberde, 20 yaşındaki yıldızın sözleşmesine gelecek sezondan geçerli olmak üzere zam yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Arda Güler'in şu anda kulüpten aldığı mevcut maaşına ve zam oranına dair bir bilgi verilmedi. Bu sezon eflatun-beyazlılarla toplamda 10 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 719 dakika süre aldı ve 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

