Ve Arda Güler Yılın İmzasını Atıyor! Real Madrid'den Dev Hamle: Hayırlı Uğurlu Olsun

İspanya devi Real Madrid formasıyla yeni sezona fırtına gibi başlayan milli futbolcu Arda Güler’e transfer teklifleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak , İngiltere Premier Lig takımları genç yıldızı radarına alırken, eflatun-beyazlılarda yönetim çarpıcı bir karar aldı. Ve Arda Güler yılın imzasını atıyor. İşte Arda Güler haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Ve Arda Güler Yılın İmzasını Atıyor! Real Madrid'den Dev Hamle: Hayırlı Uğurlu Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle adeta yeniden parladı. Performansıyla göz dolduran milli yıldız için radikal bir karar alındı.

REAL MADRID’DEN ARDA GÜLER KARARI

Genç oyuncu, ortaya koyduğu performans sonrası Avrupa'nın diğer devlerini de peşine takmayı başardı. Real Madrid yönetimi, milli futbolcunun performansı ve gösterilen ilgi sonrası beklenen hamleyi yapmaya hazırlanıyor.

Ve Arda Güler Yılın İmzasını Atıyor! Real Madrid'den Dev Hamle: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1
Real Madrid kararını verdi

İSPANYOL BASINI RESMEN DUYURDU: YILIN İMZASINI ATIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid, Arda Güler'in maaşına ciddi oranda bir zam yapacak. Yönetimin, Güler’in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, bu konuda ilk adımı attığı aktarıldı. Haberde, 20 yaşındaki yıldızın sözleşmesine gelecek sezondan geçerli olmak üzere zam yapılacağı aktarıldı.

Ve Arda Güler Yılın İmzasını Atıyor! Real Madrid'den Dev Hamle: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 2

Öte yandan Arda Güler'in şu anda kulüpten aldığı mevcut maaşına ve zam oranına dair bir bilgi verilmedi. Bu sezon eflatun-beyazlılarla toplamda 10 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 719 dakika süre aldı ve 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

Sadettin Saran Skandalı Açıkladı! Fenerbahçe’de Yaşanan Krizin Nedeni Belli OlduSadettin Saran Skandalı Açıkladı! Fenerbahçe’de Yaşanan Krizin Nedeni Belli OlduSpor
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne KoyduBeşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne KoyduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Son Güncelleme:
Sadettin Saran Skandalı Açıkladı! Fenerbahçe’de Yaşanan Krizin Nedeni Belli Oldu Skandalı Açıkladı! İşte Patlak Veren Krizin Detayları
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne Koydu Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık! Kapının Önüne Koydu
TFF’den Çağdaş Atan'a Dev Ceza! O Hamlesi 12 Milyon Liraya Patladı: Resmen Açıkladılar Hayatının Şokunu Yaşadı 12 Milyon Liralık Dev Ceza
Galatasaray Taraftarını Korkutan Haber! Barış Alper’i Alamayınca Gözü Icardi’ye Diktiler Galatasaray Taraftarını Korkutan Haber!
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı