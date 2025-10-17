Sadettin Saran Skandalı Açıkladı! Fenerbahçe’de Yaşanan Krizin Nedeni Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de laktat testleri sonucu büyük krize neden oldu. İlk tepki ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan geldi.

SADETTİN SARAN SKANDALI AÇIKLADI

Takımın son durumu ile ilgili konuşan Sadettin Saran, “Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz. Takımın durumuna dair gelen soru üzerine konuşan Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında...” diyerek tepki gösterdi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI! 2 HAFTALIK KAMP BOYUNCA…

Yapılan testler ve açıklamalar sonrası gözler sezon öncesi Portekiz kampına çevrilirken sürpriz detaylar ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Portekiz’de yapılan 2 haftalık kamp boyunca sadece bir gün çift idman yaptı.

Maç takvimi, oyuncuların yorgunluğu ve antrenman zeminindeki sorunlar nedeniyle kamp takviminin planlandığı gibi gitmediği belirtilirken çalışmaların ortalama 65 dakika sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Sabah