Galatasaray’da Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmuş durumda. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız için sürpriz bir transfer haberi geldi. Galatasaray taraftarını korkutan haber. Barış Alper’i alamayınca gözü Icardi’ye diktiler. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları…

Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sözleşmesinin son yılına girmesi, transfer iddialarını alevlendirdi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz’dan sonra Icardi’ye yıllık 10 milyon Euro'dan 2 sezonluk sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

MEKSİKA’DAN TEKLİFLER YAĞIYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili Meksika ve Suudi Arabistan'dan dikkat çeken transfer haberleri gelmeye başladı. Meksika basınında yer alan UNANIMO Deportes haberine göre, Club America Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Meksika temsilcisinin takımında etkili bir golcünün bulunmamasının ve ligdeki statüsünü koruma isteğinin transfer ilgisinin ana sebepleri arasında yer aldığı belirtildi.

Galatasaray Taraftarını Korkutan Haber! Barış Alper’i Alamayınca Gözü Icardi’ye Diktiler - Resim : 1

ARABİSTAN DEVİNDEN ICARDI’YE DEV TEKLİF

Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'ı almak isteyen ancak sonuç alamayan Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, bu kez gözünü Mauro Icardi'ye dikti. Tuttomercato'nun haberine göre Suudi kulübü, Icardi'ye yıllık 10 milyon euro'dan 2 sezonluk sözleşme teklif etti. Transferin ocak ayında gerçekleşmesinin beklendiği belirtiliyor.

Galatasaray Taraftarını Korkutan Haber! Barış Alper’i Alamayınca Gözü Icardi’ye Diktiler - Resim : 2
Icardi için kesenin ağzını açtılar

32 yaşındaki Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 373 dakika süre aldı ve 5 gol kaydetti.

