Fenerbahçe Taraftarı Duyunca Çıldıracak! Ali Koç'un Büyük Hatasını Açıkladı

Fenerbahçe’deki 7 yıllık başkanlığına son veren Ali Koç, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak ekranlara Koç’un transfer politikasını eleştiren Mehmet Demirkol, bombayı patlattı. Ali Koç’un büyük hatasını açıkladı.

A Milli Takım’da adeta şov yapan Hakan Çalhanoğlu-Galatasaray transferi hakkında konuşan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un büyük hatasını resmen duyurdu.

‘ALİ KOÇ BÜYÜK HATA YAPTI’

Ara transfer dönemi öncesi takımları değerlendiren Mehmet Demirkol, bombayı patlattı. Socrates Dergi Youtube kanalında konuşan Mehmet Demirkol, "Biz Türk milleti olarak Hakan Çalhanoğlu'dan çok şey istiyoruz ama kendisini canlı olarak izlediğimiz zaman sahada çok başka şeyler yapıyor. İsmail Yüksek de bir kampta bize bunu söylemişti. Ali Koç, Fenerbahçe'ye almayarak çok büyük hata yapmış. Fırsat geldiğinde alacaktı ama transferde çok beklediler. Belki Galatasaray'a gidecek ve yanındaki futbolcuları başka bir seviyeye getirecek" diyerek Ali Koç’u eleştirdi.

ICARDI GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?

Icardi’nin tavırlarına da değinen Demirkol, “Galatasaray'da yedek kaldığı zaman Mauro Icardi'nin 'Ben neden yedek kalıyorum?' demesi gayet normal. Demek ki oynamaktan keyif alıyor. Ancak 30 yaş üstü bir futbolcuya yıllık 3-5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme vermek kolay bir şey değil. Üstelik önemli sakatlığı var. Bu denklemde herkes haklı.” dedi.

Taraflar arasında yapılacak sözleşme görüşmelerine de değinen Mehmet Demirkol, "Icardi kariyerli bir futbolcu ve Osimhen'in maaşını kıstas alıyor. 1 yıldan fazla sözleşme isteyecektir" açıklamasında bulundu.

