Şahika Ercümen Dünya Rekoru Kırdı! Gazze İçin 107 Metre...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde, Dünya ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonları'nın uluslararası hakemleri gözetiminde bir rekor denemesi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yapılan denemede Ercümen, tam 107 metreye daldı.

Yüzeye çıktığı an büyük bir coşkuyla karşılanan Ercümen, ekibi ve izleyenlerle birlikte Türkiye’ye yeni bir başarı armağan etti. Dalışını Cumhuriyetin 102. yılına ithafen gerçekleştiren Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye 3 dakika 21 saniyede (yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliği) dalarak kendi dünya rekorunu geliştirdi.

'GAZZE NEFES ALSIN'

Şahika, rekor sonrası 'Gazze nefes alsın' yazılı dövizle birlikte mutluluğunu paylaşarak, "10 sene önce yaptığımız dalışla da bu tepkimi dile getirmiştim. Gazze’deki sürecin takipçisiyim. Bugün çok şükür bir barış sürecine girildiğini görüyoruz. Bu süreç kalıcı bir barış getirene kadar dalışlarımla Gazze’ye nefes olmaya devam edeceğim. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-İHA