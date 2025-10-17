Şahika Ercümen Dünya Rekoru Kırdı! Gazze İçin 107 Metre...

Milli sporcu Şahika Encümen, Gazze'ye destek amacıyla, Antalya'da paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 107 metreye 3 dakika 21 saniyede dalarak dünya rekoru kırdı. Kendi rekorunu geliştirerek bir kez daha tarih yazan milli sporcu, yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliğine eşdeğer derinliğe tek nefeste ulaştı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde, Dünya ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonları'nın uluslararası hakemleri gözetiminde bir rekor denemesi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yapılan denemede Ercümen, tam 107 metreye daldı.

Şahika Ercümen Dünya Rekoru Kırdı! Gazze İçin 107 Metre... - Resim : 1

Yüzeye çıktığı an büyük bir coşkuyla karşılanan Ercümen, ekibi ve izleyenlerle birlikte Türkiye’ye yeni bir başarı armağan etti. Dalışını Cumhuriyetin 102. yılına ithafen gerçekleştiren Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye 3 dakika 21 saniyede (yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliği) dalarak kendi dünya rekorunu geliştirdi.

Şahika Ercümen Dünya Rekoru Kırdı! Gazze İçin 107 Metre... - Resim : 2

'GAZZE NEFES ALSIN'

Şahika, rekor sonrası 'Gazze nefes alsın' yazılı dövizle birlikte mutluluğunu paylaşarak, "10 sene önce yaptığımız dalışla da bu tepkimi dile getirmiştim. Gazze’deki sürecin takipçisiyim. Bugün çok şükür bir barış sürecine girildiğini görüyoruz. Bu süreç kalıcı bir barış getirene kadar dalışlarımla Gazze’ye nefes olmaya devam edeceğim. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şahika Ercümen Dünya Rekoru Kırdı! Gazze İçin 107 Metre... - Resim : 3

Süper Lig’de Tarihi Hamle! Taraftarlar Sevinçten Havalara Uçacak: İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz OlduSüper Lig’de Tarihi Hamle! Taraftarlar Sevinçten Havalara Uçacak: İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz OlduSpor
Milli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak KestiMilli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak KestiSpor

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Antalya Gazze
Son Güncelleme:
Okan Buruk Bile Tutamadı! Osimhen Galatasaray’dan Gidiyor: ‘Hiçbir Kuvvet Tutamaz’ Diyerek Açıkladı Resmen Duyuruldu! Galatasaray'a Veda Ediyor
TFF’den Çağdaş Atan'a Dev Ceza! O Hamlesi 12 Milyon Liraya Patladı: Resmen Açıkladılar Hayatının Şokunu Yaşadı 12 Milyon Liralık Dev Ceza
Samsunspor Kayserispor’a Hazırlanıyor Samsunspor Kayserispor’a Hazırlanıyor
Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
Sadettin Saran Neşteri Kulübün Tam Kalbinden Vurdu! Fenerbahçe'de 4 Ayrılık Açıklandı Kararını Verdi! Fenerbahçe'de 4 Ayrılık Birden
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı