Okan Buruk Bile Tutamadı! Osimhen Galatasaray’dan Gidiyor: ‘Hiçbir Kuvvet Tutamaz’ Diyerek Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Napoli’den 75 milyon euro bonservisle Galatasaray’a transfer olan Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar şaşkına uğrayacak.

OSIMHEN GALATASARAY’A VEDA EDİYOR

Gazeteci Osman Şenher, Osimhen transferi ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Şenher, Osimhen'in devre arasında ya da en geç sezon sonunda gideceğini ileri sürdü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in başarılı transfer politikasına değinen Şenher, “Başkan (Dursun Özbek) büyük düşünerek Icardi, Batshuayi varken Osimhen’i de kiralık olarak kadroya kattı. Bunu hangi başkan yapabilir, hiçbiri. Sezon başı Napoli ile resmen savaşarak 75 milyon euro karşılığında Nijeryalı futbolcunun bonservisini aldı. Kıyametler koptu, nasıl Galatasaray bu paraları verip bonservisini alırmış! Sadece Galatasaraylılar değil, ülkede futbolla ilgilenen herkes bu eleştiriyi yaptı.” dedi.

‘LIVERPOOL’U TEK BAŞINA BURADA DÖVDÜ’

Osimhen’in başarılı performansına değinen gazeteci, “Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Barcelona soruyor ‘Osimhen’i kaça satarsınız?’ diye... Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United gibi takımların hepsinin gözü Osimhen’in üzerinde. Ben eminim Osimhen, Liverpool’u tek başına burada dövdü. Nijerya Milli Takımı’na gitti, resital sunarak 3 gol attı. Bütün Avrupa televizyonları onun attığı golleri ve oynadığı futbolu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

‘ARA TRANSFERDE YA DA EN GEÇ SEZON SONU GİDİYOR’

Osimhen’in devre arası ya da en geç sezon sonu Galatasaray’dan ayrılacağını öne süren Şenher, sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Büyük bir ihtimalle devre arası olmazsa sezon sonu en az 175 ya da 200 milyon euroya bu çocuk gidecek, hiçbir kuvvet de onu burada tutamaz. Bu alışverişten kulüp 100 milyon euro para kazanacak. Aynı şekilde Singo’ya 30 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiler.

Devre arası ya da sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor

Şimdi kendisine 60 milyon euroluk teklifler geliyor. Barış Alper Arabistan’dan isteniyor. Düşünebiliyor musunuz başkanın vizyonunu? ‘Tamam’ dediği an kasaya 300 milyon euro girecek."

Kaynak: Haber Merkezi