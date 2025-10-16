Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Radarındaydı: Ve Alexander Sörloth İmzayı Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oluyor. Katalan devi Barcelona Norveçli golcü için düğmeye bastı.

KATALAN DEVİNDEN SORLOTH HAMLESİ

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, sezon sonunda Barcelona'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Katalan devi, Lewandowski'nin yerini Sörloth'la doldurmak için resmi adımları attı. Barcelona, yeni golcü adayını belirledi. Katalan ekibi, Alexander Sörloth'u Lewandowski'nin yerine transfer etmeyi hedefliyor.

VE İMZAYI ATIYOR! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

28 yaşındaki Norveçli forvet, bu sezon Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Hava toplarındaki üstünlüğü, bitiriciliği ve fizik gücüyle dikkat çeken Sörloth, Barcelona'nın hücum hattında uzun vadeli çözüm olarak değerlendiriliyor.

Katalan ekibine imzayı atıyor

Katalan medyasında yer alan yorumlarda, Sörloth transferinin büyük oranda tamamlandığı ve imzaların sezon bitiminde atılmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi