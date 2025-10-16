Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Radarındaydı: Ve Alexander Sörloth İmzayı Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı

Avrupa’nın gözde golcülerinden olan Alexander Sörloth, adı sık sık Süper Lig ekipleriyle anılıyordu. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Sörloth’un yeni adresi belli oldu. Herkesi ters köşeye yatırdı. İşte Alexander Sörloth haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Radarındaydı: Ve Alexander Sörloth İmzayı Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oluyor. Katalan devi Barcelona Norveçli golcü için düğmeye bastı.

KATALAN DEVİNDEN SORLOTH HAMLESİ

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, sezon sonunda Barcelona'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Katalan devi, Lewandowski'nin yerini Sörloth'la doldurmak için resmi adımları attı. Barcelona, yeni golcü adayını belirledi. Katalan ekibi, Alexander Sörloth'u Lewandowski'nin yerine transfer etmeyi hedefliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Radarındaydı: Ve Alexander Sörloth İmzayı Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı - Resim : 1

VE İMZAYI ATIYOR! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

28 yaşındaki Norveçli forvet, bu sezon Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Hava toplarındaki üstünlüğü, bitiriciliği ve fizik gücüyle dikkat çeken Sörloth, Barcelona'nın hücum hattında uzun vadeli çözüm olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Radarındaydı: Ve Alexander Sörloth İmzayı Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı - Resim : 2
Katalan ekibine imzayı atıyor

Katalan medyasında yer alan yorumlarda, Sörloth transferinin büyük oranda tamamlandığı ve imzaların sezon bitiminde atılmasının beklendiği belirtildi.

Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz KamaştırıyorAnkara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz KamaştırıyorSpor
Tedesco Aldığı Haberle Yıkıldı! Alman Devinden Fenerbahçe’ye Kara HaberTedesco Aldığı Haberle Yıkıldı! Alman Devinden Fenerbahçe’ye Kara HaberSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
transfer Galatasaray
Son Güncelleme:
Tedesco Aldığı Haberle Yıkıldı! Alman Devinden Fenerbahçe’ye Kara Haber Alman Devinden Tedesco'yu Yıkan Haber
Süper Lig’de Tarihi Hamle! Taraftarlar Sevinçten Havalara Uçacak: İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz Oldu Süper Lig'deki İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz Oldu
Kadro Dışı Kalan Cenk Tosun’dan Yılın İmzası! Saran’a Resti Çekti: Eski Yuvasına Geri Dönüyor, Hayırlı Uğurlu Olsun Saran’a Resti Çekti! Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
Fatih Terim Yeşil Işığı Yaktı! A Milli Takım’ına Rakip Oluyor: İstediği Ücret İse Dudak Uçuklattı Resmen Duyurdular! İşte Alacağı Dev Ücret
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi