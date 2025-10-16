Fatih Terim Yeşil Işığı Yaktı! A Milli Takım’ına Rakip Oluyor: İstediği Ücret İse Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çekya Milli Takımı’nda Ivan Hasek dönemi resmen sona erdi. Henüz bir isimle anlaşmayan yönetimde gözler tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim’e çevrildi. Ortaya atılan ücret ise taraftarları şaşkına çevirdi.

IVAN HASEK İLE YOLLAR AYRILDI

Çekya Milli Takımı son olarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Çekler grup liderliği açısından oldukça önemli olan bu maçta sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Çekya'da karşılaşmanın ardından Ivan Hasek dönemi sona erdi.

FATİH TERİM’İN İSTEDİĞİ ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Bu ayrılık sonrası efsane isim Fatih Terim’in Çekya Milli Takımı’nın başına geçeceği iddia edilmişti. Terim'in son olarak bu göreve gelmek için istediği ücret gün yüzüne çıktı.

Fatih Terim'in talep ettiği rakam ortaya çıktı

Çek basınından iSport'un haberine göre Fatih Terim, Çekya'nın yeni hocası olmak için aylık 100.00 bin euro veya 2,5 milyon kron talep etti. Haberde bu rakamın Çeklerin verebileceği bir ücret olmadığı vurgulandı.

