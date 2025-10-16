Fatih Terim Yeşil Işığı Yaktı! A Milli Takım’ına Rakip Oluyor: İstediği Ücret İse Dudak Uçuklattı

Uzun süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim’den radikal bir karar alındı. Çekya Milli Takımı'nda Ivan Hasek dönemi sona ererken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Terim’in Çekya Milli Takımı’nın başına geçeceği konuşulurken tecrübeli çalıştırıcının bu göreve gelmek için talep ettiği rakam belli oldu. İşte Fatih Terim’in istediği dev ücret…

Son Güncelleme:
Fatih Terim Yeşil Işığı Yaktı! A Milli Takım’ına Rakip Oluyor: İstediği Ücret İse Dudak Uçuklattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çekya Milli Takımı’nda Ivan Hasek dönemi resmen sona erdi. Henüz bir isimle anlaşmayan yönetimde gözler tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim’e çevrildi. Ortaya atılan ücret ise taraftarları şaşkına çevirdi.

IVAN HASEK İLE YOLLAR AYRILDI

Çekya Milli Takımı son olarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Çekler grup liderliği açısından oldukça önemli olan bu maçta sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Çekya'da karşılaşmanın ardından Ivan Hasek dönemi sona erdi.

Fatih Terim Yeşil Işığı Yaktı! A Milli Takım’ına Rakip Oluyor: İstediği Ücret İse Dudak Uçuklattı - Resim : 1

FATİH TERİM’İN İSTEDİĞİ ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Bu ayrılık sonrası efsane isim Fatih Terim’in Çekya Milli Takımı’nın başına geçeceği iddia edilmişti. Terim'in son olarak bu göreve gelmek için istediği ücret gün yüzüne çıktı.

Fatih Terim Yeşil Işığı Yaktı! A Milli Takım’ına Rakip Oluyor: İstediği Ücret İse Dudak Uçuklattı - Resim : 2
Fatih Terim'in talep ettiği rakam ortaya çıktı

Çek basınından iSport'un haberine göre Fatih Terim, Çekya'nın yeni hocası olmak için aylık 100.00 bin euro veya 2,5 milyon kron talep etti. Haberde bu rakamın Çeklerin verebileceği bir ücret olmadığı vurgulandı.

Kadro Dışı Kalan Cenk Tosun’dan Yılın İmzası! Saran’a Resti Çekti: Eski Yuvasına Geri Dönüyor, Hayırlı Uğurlu OlsunKadro Dışı Kalan Cenk Tosun’dan Yılın İmzası! Saran’a Resti Çekti: Eski Yuvasına Geri Dönüyor, Hayırlı Uğurlu OlsunSpor
Milli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak KestiMilli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak KestiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Terim Çekya
Son Güncelleme:
Endonezya'da Kluivert Kovuldu Endonezya'da Kluivert Kovuldu
Tüm Bildikleriniz Unutun! Mahfi Eğilmez'den Korkutan Uyarı: Gerçekleşirse Altını Daha Da Tutamazsınız Altın İçin Çılgın Tahmin!
Süper Marketlerde Yok Satıyordu, Raflar Boşalacak: Almanya’da Meyve Suyu Üreticisi Resmen İflas Etti Almanya’da Meyve Suyu Üreticisi İflas Etti
İtalyanlar Yunus Akgün İçin Geliyor! Dünya Kupası'ndan Önce Bu İş Bitebilir İtalyanlar Yunus Akgün İçin Geliyor! Dünya Kupası'ndan Önce Bu İş Bitebilir
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme! Avukat Davadan Çekildi Avukat Davadan Çekildi
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi