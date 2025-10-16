Milli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak Kesti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gürcistan Milli Takımı’nı Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 yenerek Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atan A Milli Futbol Takımızda prim pazarlığı başladı. Milli futbolcularımızın isteği ise herkesten alkış topladı.

FUTBOLCULARIMIZ İSTEDİ TFF ONAYLADI

Kritik galibiyet sonrası FIFA’nın milli takımlara yaptığı 2.5 milyon Euro’luk ödül Türkiye’nin kasasına girdi. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu tutarı futbolcuların isteği üzerine çalışanlar arasında da prim olarak paylaştırma kararı aldı.

MİLLİLERİMİZDEN ÖZEL İSTEK

2.5 milyon Euro’luk ödeme milli takıma ulaştı. Yaşanan bu gelişme sonrası milli futbolcularımız kendi haklarından feragat ederek personelin de bu ödülden faydalanmasın istedi. Takım kaptanlarının girişimiyle, çalışanlara da pay verilmesi yönünde talep federasyona iletildi.

HACIOSMANOĞLU 250 BİN EUROYU DİREKT OLARAK KESTİ

TFF, bu talebi olumlu karşıladı. Hacıosmanoğlu'nun talimatı üzerine futbolculara dağıtılacak primden 250 bin euro kesinti yapıldı. Böylece toplam ödülün 250 bin Euro’luk kısmını federasyon çalışanlarına, kalan 2 milyon 250 bin Euro’yu ise futbolculara prim olarak dağıttı.

