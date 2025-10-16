Sadettin Saran Onun Da Fişini Çekti! Fenerbahçe'de Kadro Dışı Bırakılan 3. Futbolcuyu Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de Samsunspor karşılaşması sonrası radikal kararlara imza atan Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, süresiz kadro dışı bırakılmışlardı. Alınan karar sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.

SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDILAR

Kadro dışı bırakılma kararı taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, İrfan Can Kahveci'nin soyunma odasında Brown ile kavga etmesi, Cenk Tosun'un da üzerindeki yeleği oyuna alınmamasına tepki göstererek yere atması bu kararın alınmasına neden olduğu ifade edilmişti.

SADETTİN SARAN ONUNDA FİŞİNİ ÇEKTİ! KADRO DIŞI BIRAKILAN 3. FUTBOLCUYU AÇIKLADI

Gazeteci Mehmet Demirkol, birkaç kaynaktan duyduğunu belirterek Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı bırakılacağını söyledi. Demirkol, konuyla ilgili "Fenerbahçe’de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan’ı istememiş" sözlerini sarf etti.

Sadettin Saran fişini çekti

‘BU KONUŞMALAR AİLE İÇİNDE KALSIN DEDİM’

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün basın mensuplarından gelen Mert Hakan Yandaş sorusuna ise şu şekilde yanıt vermişti:

“Bu konuşmalar aile içinde kalsın dedim ama biraz onun dışına çıkayım. Mert Hakan’la konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda oyuncular da ona güveniyor ve seviyor. Kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Ben de öyle gözlemledim. Kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz, inşallah. Taraftarla didişmeyen, tamamıyla ağabeyliğe odaklanmış, sakatlığı da geçiyor. Daha pozitif ve daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz. Bu arada Çağlar’ı da kaptan yaptık. Sahada İrfan Can’ın yerine.”

Kaynak: Haber Merkezi