Milli Takım’da Attığı Golle Şov Yapmıştı: Ve Anlaşma Tamam! Merih Demiral İmzayı Atıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, yılın imzasını atmaya hazırlanıyor. Anlaşma tamamlandı gözler resmi açıklamaya çevrildi.

VE ANLAŞMA TAMAM! MERİH DEMİRAL İMZAYI ATIYOR

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Merih Demiral için harekete geçti. Suudi ekibi, performansından çok memnun kaldığı Merih ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İki tarafın yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı ifade edildi.

27 yaşındaki Merih, Al Ahli formasıyla 73 maça çıkarken, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncumuzun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi