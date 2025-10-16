Fenerbahçe’de Ayrılık Depremi! Mourinho’nun Yıldızıydı Tedesco Kapının Önüne Koydu: Sadettin Saran Resmen Onayladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ayrılık depremi yaşanıyor. Son olarak İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bırakan sarı-lacivertli yönetim bazı isimlerle yolları ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Tedesco, 9 milyon euroluk yıldızı kapının önüne koydu.

FENERBAHÇE’DE AYRILIK DEPREMİ! TEDESCO BİLETİNİ KESTİ

Sözcü’de yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, yönetime raporunu sundu. Haberde, İtalyan teknik adamın özellikle Fred’in performansından rahatsız olduğu ve takımdan göndermek istediği vurgulandı.

Tedesco biletini kesti

BU SEZON PERFORMANSI YERLERDE

Tedesco’nun talebi doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Fred yerine transfer etmek istediği ismi açıkladı. Sarı-lacivertli yönetim, Wendel ile McKennie’yi radarına aldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 14 maça çıkan Fred, 848 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu bir de gol kaydetti.

Kaynak: Sözcü