Fenerbahçe’de Ayrılık Depremi! Mourinho’nun Yıldızıydı Tedesco Kapının Önüne Koydu: Sadettin Saran Resmen Onayladı

Fenerbahçe’de yolların devam ettirdiği İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Takımda birçok bölgeye takviye yapmak isteyen Tedesco, bazı futbolcularla yolları ayırmak istiyor. Bu doğrultuda sıcak bir ayrılık haberi geldi. Geçen sezon Jose Mourinho’nun yıldızı olan 9 milyon euroluk yıldız isim Fenerbahçe’ye veda ediyor. Sadettin Saran resmen onayladı. İşte sürpriz ayrılığın detayları…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Ayrılık Depremi! Mourinho’nun Yıldızıydı Tedesco Kapının Önüne Koydu: Sadettin Saran Resmen Onayladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ayrılık depremi yaşanıyor. Son olarak İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bırakan sarı-lacivertli yönetim bazı isimlerle yolları ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Tedesco, 9 milyon euroluk yıldızı kapının önüne koydu.

FENERBAHÇE’DE AYRILIK DEPREMİ! TEDESCO BİLETİNİ KESTİ

Sözcü’de yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, yönetime raporunu sundu. Haberde, İtalyan teknik adamın özellikle Fred’in performansından rahatsız olduğu ve takımdan göndermek istediği vurgulandı.

Fenerbahçe’de Ayrılık Depremi! Mourinho’nun Yıldızıydı Tedesco Kapının Önüne Koydu: Sadettin Saran Resmen Onayladı - Resim : 1
Tedesco biletini kesti

BU SEZON PERFORMANSI YERLERDE

Tedesco’nun talebi doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Fred yerine transfer etmek istediği ismi açıkladı. Sarı-lacivertli yönetim, Wendel ile McKennie’yi radarına aldı.

Fenerbahçe’de Ayrılık Depremi! Mourinho’nun Yıldızıydı Tedesco Kapının Önüne Koydu: Sadettin Saran Resmen Onayladı - Resim : 2

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 14 maça çıkan Fred, 848 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu bir de gol kaydetti.

Galatasaray Taraftarını Yıkan Paylaşım! Victor Osimhen'in Attığı Mesajları Paylaştı: Kötü Günler OlacakGalatasaray Taraftarını Yıkan Paylaşım! Victor Osimhen'in Attığı Mesajları Paylaştı: Kötü Günler OlacakSpor
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik YanıtJose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik YanıtSpor

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik Yanıt Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a Tek Cümlelik Yanıt
TFF 3. Lig Ekibinde Skandal! Teknik Direktör İsyan Etti: İhanetin Fotoğrafı! TFF 3. Lig Ekibinde Skandal!
Galatasaray Taraftarını Yıkan Paylaşım! Victor Osimhen'in Attığı Mesajları Paylaştı: Kötü Günler Olacak Attığı Mesajları İfşa Etti! Taraftarlar Yıkıldı
Taraftarlar Bu Sefer Asla Affetmeyecek! Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Akdeniz'de Korkutan Deprem Akdeniz'de Korkutan Deprem
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?