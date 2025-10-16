Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik Yanıt

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran düzenlediği basın toplantısında eski teknik direktör Mourinho'ya ateş püskürdü. Mourinho Saran'a sadece tek cümleyle yanıt verdi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik Yanıt
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün düzenlediği basın toplantısında, Jhon Duran’ın durumu, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’nin kadro dışı kalması, Mert Hakan Yandaş’ın yeni rolü ve takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik Yanıt - Resim : 1
Sadettin Saran basın toplantısında Mourinho'ya sert eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Mourinho’ya ateş püsküren Saran, “Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Olacak iş değil" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın iddiasına göre, Saran’ın bu sözleri Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho’ya sorulurken, Portekizli teknik adam sadece"Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.

Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim'Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim'Spor
Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil!Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil!Spor
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda EdiyorlarFenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda EdiyorlarSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sadettin Saran Fenerbahçe
Galatasaray Taraftarını Yıkan Paylaşım! Victor Osimhen'in Attığı Mesajları Paylaştı: Kötü Günler Olacak Attığı Mesajları İfşa Etti! Taraftarlar Yıkıldı
TFF 3. Lig Ekibinde Skandal! Teknik Direktör İsyan Etti: İhanetin Fotoğrafı! TFF 3. Lig Ekibinde Skandal!
Almanya’nın 100 Yıllık Köklü Bira Fabrikası Resmen iflas Etti! Üretim Durduruldu, Binlerce Çalışan Diken Üstünde Almanya’nın 100 Yıllık Bira Fabrikası İflas Etti
Dursun Özbek'ten 'Barış Süreci' Mesajı: 'Sorumluluklarımızı Biliyoruz' Dursun Özbek'ten 'Barış Süreci' Mesajı: 'Sorumluluklarımızı Biliyoruz'
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Akdeniz'de Korkutan Deprem Akdeniz'de Korkutan Deprem
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?