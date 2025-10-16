Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik Yanıt
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran düzenlediği basın toplantısında eski teknik direktör Mourinho'ya ateş püskürdü. Mourinho Saran'a sadece tek cümleyle yanıt verdi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün düzenlediği basın toplantısında, Jhon Duran’ın durumu, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’nin kadro dışı kalması, Mert Hakan Yandaş’ın yeni rolü ve takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Mourinho’ya ateş püsküren Saran, “Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Olacak iş değil" ifadelerini kullandı.
Sabah'ın iddiasına göre, Saran’ın bu sözleri Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho’ya sorulurken, Portekizli teknik adam sadece"Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.
