Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik Yanıt

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün düzenlediği basın toplantısında, Jhon Duran’ın durumu, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’nin kadro dışı kalması, Mert Hakan Yandaş’ın yeni rolü ve takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran basın toplantısında Mourinho'ya sert eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Mourinho’ya ateş püsküren Saran, “Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Olacak iş değil" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın iddiasına göre, Saran’ın bu sözleri Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho’ya sorulurken, Portekizli teknik adam sadece"Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.

