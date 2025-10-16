Dursun Özbek'ten 'Barış Süreci' Mesajı: 'Sorumluluklarımızı Biliyoruz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, devam eden barış süreciyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Özbek, "Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu" olarak saha dışındaki sorumluluklarını da bildiklerini belirterek "Anadolu’da, Hakkari’de, Cizre’de spor okulları açarak gençlerin ve çocukların gelişimine destek olacağız" dedi.

Dursun Özbek'ten 'Barış Süreci' Mesajı: 'Sorumluluklarımızı Biliyoruz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray yükselişini sürdürürken, kulübün yarattığı etki ve mali durumuyla alakalı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Nusaybin’de inşa edilen Adnan Polat Galatasaray Eğitim ve Spor Tesisi’nin açılışı sonrası konuşan Başkan Özbek, 31 Mayıs 2025 itibarıyla kulübün borcunun bulunmadığını söyledi.

'KİMSEYE BORCUMUZ YOK'

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'a konuşan Özbek, "Ne futbolcuya ne tedarikçiye ne sporcuya ne vergi dairesine ne de bankalara borcumuz yok. Bu sezon kendi içinde akıyor. Galatasaray’ın sponsorluk bedelleri, stat gelirleri son derece yüksek" dedi. Öz sermayesi pozitifte olan 3 kulüpten biri olduklarını ifade eden Özbek, "Dünyada sermayesi bu kadar güçlü olan banka yok. 13.5 milyar lira sermayemiz var. Oyuncuların değerlemesi açısından en güçlü kulüp Galatasaray. Futbol takımı ve altyapıya yapılan yatırımlar kulübün uzun vadeli değerini destekliyor" diye konuştu.

Dursun Özbek'ten 'Barış Süreci' Mesajı: 'Sorumluluklarımızı Biliyoruz' - Resim : 1
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

'GELİRİN YÜZDE 30-35'İ MAĞAZADAN'

Maç gelirleri, sponsorluklar ve UEFA’dan gelecek haklar gibi düzenli gelir kalemlerinin kulübün nakit akışında belirleyici olduğunu vurgulayan Galatasaray Başkanı, "Geçen yıl mağazacılık kanadımız 3.2 milyar TL ile kapatmıştı. Bu yılın ilk 3 ayında ise 1.6 milyar TL gelir elde ettik. Gelirlerin yaklaşık yüzde 30-35’i mağazacılıktan geliyor. Elbette burada hasılat kadar kârlılığı da değerlendirmek gerekiyor. Riva, Florya, Mecidiyeköy ve Kemerburgaz gibi gayrimenkul ve dijital projeler de finansal portföyümüze katkı veriyor" ifadelerini kullandı.

'LIVERPOOL GALİBİYETİ TOPLUMA MORAL OLDU'

Ekonomik durumun vatandaşı zorladığı zamanlarda sporun birleştirici bir güç olduğunu ifade eden Dursun Özbek, "Galatasaray-Liverpool maçında milyonlarca insanın yaşadığı mutluluk, toplumda büyük bir moral kaynağı oldu. Futbolun toplumsal olarak birleştirici özelliği var, bizim de birinci görevlerimizden biri bu" dedi.

Dursun Özbek'ten 'Barış Süreci' Mesajı: 'Sorumluluklarımızı Biliyoruz' - Resim : 2

'BARIŞ SÜRECİNE KATKI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Devam eden barış sürecini de işaret eden Özbek, "Barış sürecine katkı için Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, sahadaki başarılarımız kadar saha dışındaki sorumluluklarımızı da sürdüreceğiz. Anadolu’da, Hakkari’de, Cizre’de spor okulları açarak gençlerin ve çocukların gelişimine destek olacağız" şeklinde konuştu.

Barış Alper Yılmaz Sonunda İstediğine Ulaştı! Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı: Hesabına Çuvalla Para YatacakBarış Alper Yılmaz Sonunda İstediğine Ulaştı! Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı: Hesabına Çuvalla Para YatacakSpor
Başkan Arkasında! Dursun Özbek'ten İlkin Aydın'a DestekBaşkan Arkasında! Dursun Özbek'ten İlkin Aydın'a DestekSpor
Dursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı UçukluyorDursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı UçukluyorSpor

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
Galatasaray Dursun Özbek
TFF 3. Lig Ekibinde Skandal! Teknik Direktör İsyan Etti: İhanetin Fotoğrafı! TFF 3. Lig Ekibinde Skandal!
Milli Halterci Kayapınar'dan Altın Zafer! Milli Halterci Kayapınar'dan Altın Zafer!
Arda ve Kenan'dan Büyük Başarı! Finale Kaldılar Arda ve Kenan'dan Büyük Başarı! Finale Kaldılar
Taraftarlar Bu Sefer Asla Affetmeyecek! Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Akdeniz'de Korkutan Deprem Akdeniz'de Korkutan Deprem
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?