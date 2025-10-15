Barış Alper Yılmaz Sonunda İstediğine Ulaştı! Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı: Hesabına Çuvalla Para Yatacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesinde son düzlüğe girdi. 25 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek kesenin ağızını sonuna kadar açmış durumda. Peki Barış Alper Yılmaz ne kadar kazanacak? İşte tüm merak edilenler…

BARIŞ ALPER YILMAZ’A ASTRONOMİK TEKLİF

GOAL'in haberine göre Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki futbolcuyla yaptığı kontratın detayları ortaya çıktı. Buna göre 3 milyon euro garanti ücret alacak olan Barış’a, 500 bin euro da sadakat bonusu ödeneceği belirtildi.

Hesabı çuvalla para dolacak

BONUSLARLA PARAYA BOĞULACAK

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasını sezon içinde 10 kez giyerse 1, 20 kez giyerse toplamda 2 milyon euroyu geçmeyecek şekilde ekstra bonus kazanacak. Barış’ın 20 gole katkı yapması halinde artı olarak cebine 500 bin euro daha gireceği belirtildi. Böylelikle 25 yaşındaki yıldız bir sezonda 6 milyon euro kazanabilecek.

Bu miktarın dağılımı şöyle;

• 3 milyon Euro garanti ücret

• 500 bin Euro sadakat bonusu

• 10 maç oynarsa 1 milyon Euro,

• 20 maç oynarsa toplam 2 milyon Euro'ya kadar performans primi,

• 20 gol katkısı halinde 500 bin Euro ek bonus.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz bu sezon sekiz resmi maçta forma giydi. Süper Lig'de altı maçta 3 gol ve 3 asist yapan Barış Alper, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir asiste imza attı.

Kaynak: GOAL