TFF 3. Lig Ekibinde Skandal! Teknik Direktör İsyan Etti: İhanetin Fotoğrafı!

TFF 3. Lig ekibi Kdz. Ereğli Belediyespor'da teknik direktör değişimi sonrası deprem yaşanıyor. Sosyal medyadan paylaşılan bu kare ortalığı karıştırdı. ‘İhanet’ iddiası ortalığı karıştırdı.

TFF 3. Lig Ekibinde Skandal! Teknik Direktör İsyan Etti: İhanetin Fotoğrafı!
TFF Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor’da teknik direktörlük görevine Muhammet Akyaycı’nın getirildi. Bu değişim sonrası kulübün eski sportif direktörü Ali Ünlü, sosyal medya hesabından öfke kustu.

TFF 3. LİG EKİBİNDE DEPREM

Karadeniz kulübünde geçtiğimiz sezon teknik direktörlük görevini yürüten Gökmen Başoğlu ile yolların ayrılmasının ardından, onun yardımcılığını yapan Muhammet Akyaycı takımın başına getirildi. Bu değişim ise eski teknik patron Ali Ünlü’yü isyan ettirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN İSYAN ETTİ: ‘İHANETİN KARESİ’

Ali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akyaycı’nın takım kaptanıyla birlikte kendisinin ve Başoğlu’nun görevden alınmasına zemin hazırladığını öne sürdü. Ünlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İhanetin fotoğrafı… İki sene ekmek verdiğimiz şahıs, arkamızdan takım kaptanını kullanarak Ali Cengiz oyunuyla göreve geldi. İhanetin adı: Muhammet Akyaycı. Hayırlı olsun hocam. İsmet İnönü’nün bir lafı var: ‘İhanetle gelenler ihanetle giderler.”

TFF 3. Lig Ekibinde Skandal! Teknik Direktör İsyan Etti: İhanetin Fotoğrafı! - Resim : 1
İşte yapılan o paylaşım...

Paylaşımda kaptanın ismi açıkça belirtilmese de kulüp çevresinde bu kişinin Cömert Kandemir olduğu yönünde iddialar güçlendi. Kandemir’in bu süreçteki rolüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

