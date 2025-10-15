Taraftarlar Bu Sefer Asla Affetmeyecek! Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de krizler devam ediyor. Son olarak takımda yapılan performans testleri oldukça düşük gelirken kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için flaş bir transfer iddiası gündeme atıldı. Taraftarlar bu haberle yıkılacak.

TRABZONSPOR’DAN İRFAN CAN HAMLESİ

Trabzonspor, İrfan Can Kahveci transferi için kolları sıvadı. Teknik direktör Fatih Tekke, milli yıldızı kadroda görmek istiyor.

Trabzonspor'a imzayı atıyor

FATİH TEKKE ONAYI VERDİ! SON SÖZ MİLLİ YILDIZDA

Bordo-mavililerin, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ve uygun şartlar oluşması halinde devre arasında resmi adım atacağı öğrenildi. Kulüp kaynaklarına göre Trabzonspor yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin 3 milyon Euro'luk yıllık maaşını karşılayabilecek durumda olduklarını futbolcunun menajerine iletti.

Fenerbahçe yönetiminin, kadro dışı kalan futbolcularla ilgili kararını devre arası öncesi netleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi