Sadettin Saran Resmen Açıkladı: Kimse Bu İsmi Beklemiyordu! İşte Fenerbahçe’nin Yeni Kaptanı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün kurmayları ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Kulüple ilgili birçok konuya açıklık getiren Saran, Kanarya’nın yeni kaptanını duyurdu. Hayırlı uğurlu olsun

Sadettin Saran Resmen Açıkladı: Kimse Bu İsmi Beklemiyordu! İşte Fenerbahçe’nin Yeni Kaptanı
Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığını bitiren Sadettin Saran, bugün basın toplantısı gerçekleştirdi. Saran, birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe’nin yeni kaptanı resmen belli oldu.

FENERBAHÇE’NİN YENİ KAPTANINI DUYURDU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın toplantısında yaptığı açıklamayla Çağlar Söyüncü'nün takım kaptanlarından biri olduğunu duyurdu.

Sadettin Saran Resmen Açıkladı: Kimse Bu İsmi Beklemiyordu! İşte Fenerbahçe’nin Yeni Kaptanı - Resim : 1
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oldu

TEKNİK HEYET VE TAKIM BU KARARI OLUMLU KARŞILADI

İrfan Can Kahveci sonrası Çağlar’ı kaptan yaptıklarını belirten Saran, "İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık" dedi. Bu kararla birlikte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, takımda liderlik görevini üstlenecek isimler arasına katıldı.

Fenerbahçe camiasında liderlik vasıflarıyla öne çıkan Çağlar Söyüncü'nün kaptanlık sorumluluğunu üstlenmesi, teknik heyet ve taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.

