Kariyerinde Yeni Bir Sayfa Açtı! Archie Brown Sözleşmeyi Resmen Feshetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki yıldızı Archie Brown, menajerlik şirketiyle yollarını ayırarak Epic Sports ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİNİ RESMEN FESHETTİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye imza atan İngiliz futbolcu Archie Brown, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 21 yaşındaki isim, daha önce bağlı olduğu menajerlik şirketiyle olan sözleşmesini feshederek yeni bir temsilciyle anlaştı.

Archie Brown, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

YENİ ANLAŞMAYI DUYURDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, 21 yaşındaki Archie Brown, menajerlik hizmetleri için Ali Barat'ın sahibi olduğu Epic Sports ile iş birliği yaptı.

DÜNA SPORUNDA ÖNCÜ BİR MARKA

Yeni temsilcisi Epic Sports, Avrupa futbol piyasasında aktif olarak faaliyet gösteren, birçok yıldız ismi bünyesinde barındıran bir menajerlik şirketi olarak biliniyor.

Şirketin portföyünde üst düzey futbolcuların yer alması, Archie Brown'un gelecekteki transfer planları açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi