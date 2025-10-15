Ve Yılın İmzasını Atıyor! Fatih Terim’in Yeni Takımı Açıklandı: A Milli Takım’a Rakip Olacak

Galatasaray’da kazandığı sayısız kupalarla efsaneleşen Fatih Terim, uzun zamandır takım çalıştırmama kararı almıştı. Son olarak ekranlarda yorumculuk yapmaya başlayan İmparator hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray eski yönetici Cem Kınay, Fatih Terim’in yeni takımını açıkladı. A Milli Futbol Takımı’na rakip olacak. İşte Fatih Terim’in başına geçeceği o Avrupa milli takımı…

Ve Yılın İmzasını Atıyor! Fatih Terim’in Yeni Takımı Açıklandı: A Milli Takım’a Rakip Olacak
Galatasaray eski yöneticisi Cem Kınay, Radyospor'da Özgür Sancar’a konuk oldu. Kınay’ın Fatih Terim’le ilgili ortaya attığı transfer haberi ise spor dünyasına bomba gibi düştü.

GALATASARAY’IN ESKİ YÖNETİCİ BOMBAYI PATLATTI

Cem Kınay, Çekya Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istediğini duyurdu. Çıkan iddiaların detaylarını aktaran Kınay, bombayı patlattı.

F’ATİH TERİM’İ TAKIMIN BAŞINDA GÖRMEK İSTİYORLAR’

Çekya Milli Takım Sorumlusu Nedved’in Fatih Terim’i çok istediğini vurgulayan Cem Kınay, "Çekler Fatih hocayı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni millî takım sorumlusu Nedved, Suudi Arabistan'da Al Shabab takımdan CEO olarak Fatih hocanın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya milli takımı teknik direktörü olmasını çok istiyor. Mevcut teknik direktör Hasek'ten memnun değiller. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimalle Fatih Terim olacak" açıklamasında bulundu.

Fatih Terim'i takımın başında görmek istiyorlar

2008’DE KUPADAN ELEMİŞTİK

Öte yanda 2008 Avrupa Şampiyonası’nda Çekya ile karşılaşan Fatih Terim önderliğindeki milli takımımız sahadan 3-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Kritik golü ise son saniyede eski milli futbolcu Semih Şentürk atmıştı.

