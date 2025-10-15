Daha Fazla Dayanamadı Canlı Yayında Patladı! Nihat Kahveci Milli Yıldıza Ateş Püskürdü: Bu Kabul Edilemez

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım, dün akşam Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Alınan zafer sonrası Kontraspor YouTube kanalında maçı yorumlayan Nihat Kahveci, son yıllarda izlediği en iyi milli performanslardan birini sergilediklerini söyledi.

‘HELAL OLSUN SİZE ÇOCUKLAR’

Milli futbolcuları tek tek kutlayan Kahveci, "Rakip San Marino değil, Gürcistan gibi iyi oyunculara sahip bir takımdı. Seyircinin desteğiyle futbol dersi verdik. Herkes çok iyi oynadı, teknik heyetinden oyuncularına kadar alkışlıyorum. Helal olsun çocuklar, bizim çocuklar!" dedi.

Oyunun genelinde Milli Takım'ın üstünlüğünü vurgulayan Kahveci, "2-0'dan sonra Gürcistan'ın umutlarını kırdık. 52 dakikalık bölümde son dönemin en iyi futbolunu oynadık. Bu futbolla İspanya deplasmanında da iyi sonuçlar alınabilir. Ancak topu rakibe verdiğimizde sıkıntılar başlıyor. Bizim topa sahip olmamız gerekiyor," yorumunda bulundu.

MİLLİ FUTBOLCUYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: ‘BU KABUL EDİLEMEZ!’

Son günlerde gündemden düşmeyen Berke Özer konusuna da değinen Nihat Kahveci, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Eğer hocanın açıklamaları doğruysa ve sabahın 4'ünde mesaj atıp gittiyse, Berke Özer bir gram haklı değil. TFF'nin açıklamasına göre burada Berke'yi savunamam. Burası A Milli Takım; herkesin koşarak geldiği, hayalini kurduğu yer.

Milli yıldıza ateş püskürdü

Bana söz verildi, izinle ayrıldım demiş ama öyle görünmüyor. Eğer izinsiz, kafasına göre gittiyse bu kabul edilemez"

Kaynak: Haber Merkezi