Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün basın mensupları karşısında kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle eski teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuşan Saran, çarpıcı bir çıkışta bulundu. ‘Gerçekten olacak iş değil’ diyen Saran, bombayı patlattı. Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar. İşte Sadettin Saran’ın dikkat çeken Mourinho açıklamaları…

Son Güncelleme:
Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımla ilgili son detayları aktardı. Saran’ın dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sarf ettiği sözler ise gündem oldu.

‘ONUN ETKİLERİ HALEN SÜRÜYOR’

Mourinho’nun takıma ağır hasarlar bıraktığını vurgulayan Saran, "Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri halen görülüyor. Bu süreç takımın fiziksel ve mental hazırlığını olumsuz etkiledi" diyerek sitem etti.

Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil! - Resim : 1
Jose Mourinho'yu adeta bombaladı

SADETTİN SARAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ: ‘GERÇEKTEN OLACAK İŞ DEĞİL!’

Saran, kamp sürecindeki aksaklıkların detaylarını da paylaşarak teknik ekibe gönderme yaptı. Saran, "Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil! Gerçekten olacak iş değil. Bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Başkanın bu sözleri, geçmiş teknik yönetim anlayışına yönelik dolaylı bir eleştiri olarak yorumlandı.

Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp AttıBu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp AttıSpor
Sadettin Saran Resmen Açıkladı: Kimse Bu İsmi Beklemiyordu! İşte Fenerbahçe’nin Yeni KaptanıSadettin Saran Resmen Açıkladı: Kimse Bu İsmi Beklemiyordu! İşte Fenerbahçe’nin Yeni KaptanıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Fatih Terim’in Yeni Takımı Açıklandı: A Milli Takım’a Rakip Olacak Yeni Takımı Açıklandı! Milli Takım'a Rakip Olacak
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı
Sadettin Saran Resmen Açıkladı: Kimse Bu İsmi Beklemiyordu! İşte Fenerbahçe’nin Yeni Kaptanı Fenerbahçe'nin Yeni Kaptanını Açıkladı
Zeynep Sönmez İkinci Turda Elendi Zeynep Sönmez İkinci Turda Elendi
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’ Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’