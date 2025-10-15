Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün basın mensupları karşısında kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle eski teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuşan Saran, çarpıcı bir çıkışta bulundu. ‘Gerçekten olacak iş değil’ diyen Saran, bombayı patlattı. Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar. İşte Sadettin Saran’ın dikkat çeken Mourinho açıklamaları…
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımla ilgili son detayları aktardı. Saran’ın dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sarf ettiği sözler ise gündem oldu.
‘ONUN ETKİLERİ HALEN SÜRÜYOR’
Mourinho’nun takıma ağır hasarlar bıraktığını vurgulayan Saran, "Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri halen görülüyor. Bu süreç takımın fiziksel ve mental hazırlığını olumsuz etkiledi" diyerek sitem etti.
SADETTİN SARAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ: ‘GERÇEKTEN OLACAK İŞ DEĞİL!’
Saran, kamp sürecindeki aksaklıkların detaylarını da paylaşarak teknik ekibe gönderme yaptı. Saran, "Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil! Gerçekten olacak iş değil. Bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Başkanın bu sözleri, geçmiş teknik yönetim anlayışına yönelik dolaylı bir eleştiri olarak yorumlandı.
