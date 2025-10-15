Zeynep Sönmez İkinci Turda Elendi
Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nda mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2. turda elendi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’na 2. Turda veda etti.
Zeynep, 2. turunda Ajla Tomljanovic'e yenildi.
Zeynep, WTA 500 düzeyindeki turnuvada 2. turda karşılaştığı Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e 7-6, 6-3'lık setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvayı tamamladı.
Kaynak: Haber Merkezi
