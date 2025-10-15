6 Ülke Daha Dünya Kupası Biletini Kaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri tüm kıtalarda oynanmaya devam ederken, 6 ülke daha turnuva biletini kaptı.

Güney Afrika, Katar, İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili ve Senegal, elemelerde aldığı sonuçlarla gelecek yıl turnuvada mücadele edecek.

KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 28'E ÇIKTI

İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Kaynak: AA