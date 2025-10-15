Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı

Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takımı’mız dün akşam Gürcistan’ı ağıladı. Kritik mücadeleyi milli takımımız 4-1’lik skorla galip geldi. Karşılaşma öncesi ise protokolde oturma krizi çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepkisi ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte yaşanan gerilimin detayları…

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı ağırlayan A Milli Futbol Takımı, 4-1’lik skorla maçı kazanmayı bildi. Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı konuk eden Ay Yıldızlılar bu galibiyetle puanını 9’a yükselterek İspanya'nın ardından grupta ikinci sırada yer aldı.

MİLLİ TAKIM GOL OLDU YAĞDI

Milli takımımızın gollerini 14. dakikada Kenan Yıldız, 22. ve 52. dakikalarda Merih Demiral ile 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 64. dakikada Kochorashvili 'den geldi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER TİRÜBÜNDE YER ALDI

Kocaeli Stadı'ndaki maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da stadyumda yer aldı. Aynı zamanda Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili de Erdoğan’ın yanında maçı izledi. Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, protokol tribününe giriş yaptı. Nokta Gazetesi'nin haberine göre Hacıosmanoğlu beraberindekilerle birlikte protokol tribünündeki oturma düzenini kontrol etti.

Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı - Resim : 1

PROTOKOLDE KRİZ! SİNİRLENİP YIRTIP ATTI

Ortaya çıkan görüntülerde protokol koltuklarında iki kişiye ayrılmış isimlikleri gören TFF Başkanı sinirlerine hakim olamadı. Hacıosmanoğlu iki isimliği yerinden sökerek tepkisini ortaya koydu. Bu sert tavrının ardından Hacıosmanoğlu, protokol alanını terk etti. Yaşanan olay sonrası TFF görevlilerinin protokolde yeniden düzenleme yaptığı ifade edildi.

Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı - Resim : 2
İsimliklere sinirlenip yırtıp attı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmayı Erdoğan'ın iki yanındaki koltuktan izledi. Erdoğan'ın hemen yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yer aldı.

Kaynak: Nokta Gazetesi

