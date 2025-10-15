Arda ve Kenan'dan Büyük Başarı! Finale Kaldılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk futbolunun iki genç yıldızı Arda Güler ve Kenan Yıldız, Avrupa’nın en prestijli genç futbolcu ödüllerinden biri olan Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde 20 kişilik finale kalmayı başardı.

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl düzenlenen ödül, Avrupa’da 21 yaş altı en yetenekli futbolculara veriliyor. Bu yıl finale kalan isimler arasında Real Madrid formasıyla parlayan Arda Güler ve Juventus’un yükselen yıldızı Kenan Yıldız da yer aldı.

Milli oyuncular, son olarak 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan karşısındaki performanslarıyla dikkat çekmişti. Arda ve Kenan, bu başarılarıyla Türk futbolu adına büyük bir gurur yaşattı. Geçen yıl ödülü Barcelona’lı Lamine Yamal kazanmıştı. Bu yılki sonuç ise Kasım ayında açıklanacak ve futbol dünyasının gözü bir kez daha genç Türk yıldızlarda olacak.

Kaynak: AA