Icardi–Osimhen Krizi! Perde Arkasında Ne Var?

Galatasaray’da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılıların yıldızları Icardi ile Osimhen arasında yaşanan gerginliğin perde arkası öğrenildi.

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi’ye dair tartışmalar sürerken Spor Yorumcusu Emre Bol’dan çarpıcı bir iddia geldi. SkySpor Youtube kanalında konuşan Emre Bol, "Okan Buruk, Icardi'nin Galatasaray'da oynamasını istiyor ama menajeri abuk sabuk konuşuyor. Daha fazla para istiyor. Nasıl takımda tutacaksın?" ifadelerini kullandı.

'BİRİNCİ AĞIZDAN ÖĞRENDİM'

Osimhen ve Icardi’nin arasının bozuk olduğunu belirten Emre Bol, "Osimhen ve Icardi arasında problem var. Bunu ben birinci ağızdan öğrendim" dedi.

Icardi'nin amacının şimdiden sözleşme yapıp kendini garanti altına almak olduğunu savunan Bol, şöyle devam etti: "Aklın yolu bir, Şampiyonlar Ligi'nde kim oynayacak? Osimhen. Adam harıl harıl çalışıyor. Her tarafa koşuyor. Ancak Icardi ise Osimhen'den daha kariyerli bir oyuncu. Okan Buruk biraz medya ve taraftarı sakinleştirmek için açıklama yaptı."

