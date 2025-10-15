Trabzonspor Pes Etmedi! Beşiktaş’ı 2-1 Mağlup Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maça konuk ekip iyi başladı. Maçın 44. dakikasında Ecemnur Öztürk'ün golüyle öne geçen Beşiktaş, ilk yarıyı da 1-0 önde kapatmayı başardı.

3 DAKİKA DAYANABİLDİLER

Trabzonspor ise ikinci yarıya beraberlik golü için hızlı başladı. Ataklarını sıklaştıran bordo mavili ekip, aradığı golü 54. dakikada buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Birgül Sadıkoğlu, topu filelere göndererek durumu 1-1yaptı. Bu golden 3 dakika sonra Trabzonspor öne geçti.

57. dakikada gelişen bordo mavili takımın atağında Natalia ağları havalandırdı ve Trabzonspor'u öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor Beşiktaş karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA