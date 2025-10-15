Milli Halterci Kayapınar'dan Altın Zafer!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Erkekler 49 kilo kategorisinde mücadele eden Kayapınar, 179 kilo kaldırarak dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Bu sonuçla Türkiye’ye şampiyonadaki ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu, büyük bir gurur yaşattı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kayapınar’ı tebrik etti.

Kaynak: DHA