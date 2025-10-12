Dursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukluyor
Galatasaray'da yeni sözleşme müjdesi verildi. Sarı-kırmızılı ekibi üst üste şampiyon eden teknik direktör Okan Buruk ile ilgili karar verildi. Başkan Dursun Özbek sözleşmeyi altın tepside sundu. Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu. Deneyimli teknik adam, yeni sözleşmesiyle birlikte 200 milyon lira kazanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig devi Galatasaray'da sözleşme yenileme hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, üst üste üç şampiyonluk yaşatan hocası Okan Buruk'u ödüllendirme kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek, Okan Buruk ile yeni bir sözleşme yaptıklarını duyurmuştu. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un yeni sözleşme sonrası kazanacağı ücret de ortaya çıktı.
Daha önce yıllık 140 milyon lira garanti ücret kazanan deneyimli hocanın maaşına Galatasaray yönetimi tarafından yüzde 50'ye yakın zam yapıldı.
200 MİLYON TL KAZANACAK
Yönetim, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon lirayı Okan Buruk için de belirledi ve yeni maaşını 200 milyon lira olarak güncelledi.
51 yaşındaki başarılı teknik adamın yeni sözleşmesinde sezon sonu için geçerli +2 yıl opsiyon bulunuyor.