Galatasaray Taraftarını Yıkan Paylaşım! Victor Osimhen'in Attığı Mesajları Paylaştı: Kötü Günler Olacak

Süper Lig devi Galatasaray’da forma giyen Victor Osimhen’in mesajları ifşa oldu. Sevillalı Akor Adams, Nijeryalı golcü ile yaptığı mesajlaşmaları sosyal medyada paylaştı.

VERDİĞİ CEVAP GALATASARAY TARFTARININ KALBİNİ PARAM PARÇA ETTİ

Nijeryalı golcü Akor Adams, vatandaşı Victor Osimhen’e mesaj atarak "Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" diye sordu. Osimhen’in verdiği cevap ise Galatasaray taraftarının kalbine dokundu.

Nijeryalı golcü Akor Adams

‘KARDEŞİM HER ZAMAN KÖTÜ GÜNLER OLACAK’

Vatandaşının soruna yanıt veren Osimhen, “Kardeşim, her zaman kötü günler olacak. İster maçta ister antrenmanda… Ama tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve en önemlisi kazanma isteğin. Başarma arzusu, potansiyelinin tamamına ulaşma dürtüsü… bunlar seni diğerlerinden ayıran şeylerdir. Kötü günleri mümkün olduğunca çabuk unutmaya çalış, tamam mı?” yorumunda bulundu.

Victor Osimhen’in cevabı sonrası Akor Adams konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Haber Merkezi