Kenan Yıldız'la İlgili Şoke Eden Gerçek! Fenerbahçe Dalga Geçerek Reddetmiş

Juventus’un vazgeçilmezi haline gelen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili çarpıcı bir ‘Fenerbahçe’ iddiası ortaya atıldı. Kenan’ın temsilcisi, genç yıldızın Bayern Münih’te oynadığı dönemde Fenerbahçe’ye önerildiği ancak bu teklifin alay edercesine reddedildiğini söyledi.

Milli takım ve Juventus’taki performansıyla dünya devlerini peşine takan Kenan Yıldız’ın temsilcisi Doğan Ercan Fenerbahçe’nin Kenan’ı Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde reddettiğini iddia etti.

Kenan Yıldız

'NE YILDIZI, KUTUPYILDIZI MI?'

Radyospor’a açıklamalarda bulunan Ercan, Fenerbahçe yöneticilerinin bu öneriyi ciddiye almadığını anlatırken, “Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe’ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, ‘Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk’ diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe’de, yine biz varız. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa’nın en pahalı oyuncularından biri” ifadelerini kullandı.

