Süper Lig Sevinci Kursaklarında Kaldı: Türkiye’nin Dev Kulübünde İstifa Krizi

Uzun süredir Süper Lig hayaliyle yanıp tutuşan Gençlerbirliği’nde deprem üstüne deprem yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sevinci kursaklarında kaldı. İstifaların zincirleme devam ettiği Başkent ekibinde olağanüstü kongre çağrıları yükseliyor. İşte tüm detaylar…

Bir dönemin efsane kulüpleri arasında gösterilen Gençlerbirliği’nde kriz patlak verdi. Süper Lig'e çıktığından bu yana sürekli istifa krizi yaşayan Ankara temsilcisinden flaş bir ayrılık haberi daha geldi.

Başkan Osman Sungur’un istifasının ardından kulüp yönetiminin olağanüstü kongre kararı almak yerine Mehmet Kaya’yı başkanlığa getirdi. Bu karar hem yöneticiler hem de taraftarların büyük tepkisini çekerken istifa sesleri bir anda yükselmeye başladı. Son olarak Gençlerbirliği Divan Kurulu Üyesi Akşit Özkural, görevinden istifa etti. Özkural’ın istifa mektubunu kulüp yönetimine sunduğu öğrenildi.

Özkural’ın ayrılığı, Gençlerbirliği’nde yaşanan istifa zincirinin son halkası oldu. Daha önce Divan Kurulu Başkanı Selçuk Irgıt ve bazı kurul üyeleri de görevlerinden ayrılmıştı.

İstifalar sürerken hem bazı yöneticiler hem de taraftarlar “olağanüstü kongre” çağrılarını gündeme getirdi. Gençlerbirliği camiası, kulübün geleceği adına daha şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı talep ederken gözler yönetime çevrildi.

