Kadro Dışı Kalan Cenk Tosun’dan Yılın İmzası! Saran’a Resti Çekti: Eski Yuvasına Geri Dönüyor, Hayırlı Uğurlu Olsun

Süper Lig devi Fenerbahçe’de kadroda temizliğe başlanırken milli yıldızlar Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Bu gelişmeler ışığında gündeme çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ’A MI TRANSFER OLUYOR?

Cenk Tosun’un bir dönem formasını giydiği Beşiktaş’a geri döneceği iddia edildi. Hem futbolcu hem de siyah-beyazlı kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

2024 YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE BEDELSİZ OLARAK GELMİŞTİ

Şu an için teknik direktör Sergen Yalçın’dan resmi bir açıklama yapılmazken gözler ara transfer dönemine çevrildi. Tosun’un Fenerbahçe’de ne zaman kadroya gireceği ise belli değil.

2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, ezeli rakip Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

