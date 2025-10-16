Süper Lig'de 9. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'de 9. haftanın heyecanı cumartesi günü yaşanacak. Karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de TFF tarafından açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 9. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig’in 9. Haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Kaynak: AA

