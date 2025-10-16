Süper Lig'de 9. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 9. Haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Kaynak: AA