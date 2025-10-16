Sadettin Saran Temizliğe Başladı! Fenerbahçe’den Bomba Ayrılık Kararı: Dünyaca Ünlü Yıldız Bavulunu Topladı Gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımda temizliğe başladı. Son olarak İrfan Can ve Cenk Tosun’u süresiz olarak kadro dışı bırakan sarı-lacivertli ekipten bomba bir ayrılık kararı alındı. Sadettin Saran kalemini kırdı. Yüksek maaşı ve performans düşüklüğü nedeniyle dünya starıyla yollar ayrılıyor. İşte Fenerbahçe’den ayrılacak o isim ve yaşanan detaylar…

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca için karar verildi. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızın yüksek maaşı ve performans düşüklüğü nedeniyle takımdan gönderme kararı aldı.

FENERBAHÇE’DEN BOMBA TALİSCA KARARI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, sarı-lacivertli yönetimin yüksek maaş ve düşen performans gerekçesiyle Talisca'nın sözleşmesini uzatmama kararı aldığını duyurdu.

Sadettin Saran Temizliğe Başladı! Fenerbahçe’den Bomba Ayrılık Kararı: Dünyaca Ünlü Yıldız Bavulunu Topladı Gidiyor - Resim : 1
Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı

YÜKSEK MAAŞI VE PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN GÖSTERİLDİ

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Talisca'nın, yüksek yıllık ücreti kulüp yönetimini zor durumda bırakmıştı. Ayrıca yıldız futbolcunun performansında da istikrarsızlık yaşanması, bu kararın alınmasında etkili oldu.

Talisca'ya, daha önce ülkesinden Flamengo ve Gremio gibi kulüplerin ilgi gösterdiği biliniyor. Brezilyalı yıldızın, sezon sonunda ülkesine dönme ihtimali giderek güçleniyor.

Sadettin Saran Temizliğe Başladı! Fenerbahçe’den Bomba Ayrılık Kararı: Dünyaca Ünlü Yıldız Bavulunu Topladı Gidiyor - Resim : 2

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli forma altında şimdiye kadar 35 resmi maçta görev alan Talisca, 15 gol ve 3 asist üretti. Gol katkısına rağmen, özellikle büyük maçlardaki düşük temposu ve savunma katkısının azlığı, eleştiri konusu olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Anderson Talisca Sadettin Saran
