Endonezya'da Kluivert Kovuldu

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Endonezya'da Patrick Kluivert'ın bileti kesildi.

Endonezya'da Kluivert Kovuldu
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı kalmayan Endonezya’da Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert kovuldu.

Endonezya Futbol Federasyonundan (PSSI) yapılan açıklamada, "PSSI ile milli takım teknik direktörü Patrick Kluivert, karşılıklı fesih mekanizmasıyla iş birliklerini erken sonlandırmayı resmen kabul etti." denildi.

Endonezya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde geçen hafta Suudi Arabistan ve Irak'a yenilerek organizasyonda mücadele etme şansını kaybetti.

İki yıl önce 5 ay süreyle Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın başında sadece 8 maça çıktı.

Kaynak: AA

